Stand: 24.12.2024 11:52 Uhr Maschinen und Strohballen fangen Feuer - 250.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in Werlte (Landkreis Emsland) ist am Montagabend ein Schaden von etwa 250.000 Euro entstanden. Das teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Demnach konnten rund 100 Feuerwehrleute jedoch verhindern, dass die Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus übergriffen. Auch Verletzte gab es keine. In der Lagerhalle waren landwirtschaftliche Maschinen, Geräte sowie 250 Strohballen gelagert. Weshalb das Feuer ausbrach, ist den Angaben zufolge noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

