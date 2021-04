Mark und Tina: Die Liebe in den Zeiten von Corona Stand: 04.04.2021 19:30 Uhr Corona, Corona, Corona - gefühlt nur Negativschlagzeilen seit über einem Jahr. Doch: Es geht auch anders. Eine Corona-Liebesgeschichte. Und sie beginnt im Teutoburger Wald.

Genauer gesagt auf einem Wanderparkplatz in Dissen bei Osnabrück. Dort treffen sich am Ostersonntag vor einem Jahr Tina und Mark. Die beiden kennen sich zwar flüchtig, doch das liegt Jahre, ja, Jahrzehnte, zurück. Das Treffen ist also reiner Zufall. Oder Fügung. Oder Schicksal. Wie man möchte. Fakt ist: Beide haben in den ersten Wochen der Corona-Pandemie ihre Liebe für die Natur entdeckt und gehen nun wandern. An diesem Tag kurzentschlossen zusammen.

"Total schön, vertrautes Gesicht zu sehen"

"Es war total schön, zu dieser Zeit ein vertrautes Gesicht zu sehen. Nicht alleine zu gehen, da hab' ich mich richtig drüber gefreut", sagt Tina. Beide kommen aus der gleichen Ecke im Landkreis Osnabrück. Sie aus Bohmte, er aus Bad Essen. Tina jedenfalls war total angetan, als sie den alten Bekannten auf dem Parkplatz sieht. "Gutaussehend, attraktiv. Und ich habe so gedacht: Wieso ist mir das früher nicht aufgefallen? Ich fühlte mich von Anfang an in seiner Nähe wohl."

Auf dem Weg von Quelle zu Quelle

Näher kommen sich die beiden jedenfalls auf dem sechs Kilometer langen Wanderweg "Von Quelle zu Quelle" am Ostersonntag 2020. "Dort haben wir uns richtig kennengelernt. Deswegen bedeutet der Weg so viel für uns. Wir haben noch ein Selfie gemacht und haben schon gesehen in den Gesichtern, dass es da schon gefunkt hat", sagt Tina.

Eine Liebe wie eine lange Wanderung

Aber: Ein bisschen dauert es noch, bis die beiden ein Paar sind. Noch zwei oder drei Mal zieht es die beiden auf die Wanderstrecken, bis der erste Kuss kommt. Seitdem sind sie unzertrennlich. Und: Ein bisschen ist ihre neue Liebe wie ihr neues Hobby, finden die beiden. "Es ist wie Wandern: Mal steinig, mal hoch und runter. Mal gutes Wetter mit Sonnenschein, mal Regen und so ist unsere Beziehung seit einem Jahr. Aber es ist wunderschön, in den Zeiten von Corona zusammen zu sein - und nicht alleine."

