Stand: 13.10.2023 20:09 Uhr Mann verletzt in Osnabrück zwei Nachbarn mit Messer schwer

Mit einem Messer soll ein 57 Jahre alter Mann zwei Nachbarn in Osnabrück schwer verletzt haben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet der Mann mit einem 59-Jährigen und dessen 29 Jahre altem Sohn am späten Donnerstagabend in Streit. Es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Bewohnern des Mehrparteienhauses gekommen. Dabei soll der 57-Jährige mit einem Messer auf die zwei anderen Männer eingestochen haben. Einsatzkräfte brachten die Verletzten ins Krankenhaus, bei beiden bestand nach Polizeiangaben keine Lebensgefahr. Die Polizei nahm den 57-Jährigen fest und stellte die Tatwaffe sicher. Der Hintergrund des Streits war zunächst unklar.

