Mann überquert zu Fuß die A1 - und wird von Auto erfasst

Auf der A1 in Höhe Bramsche (Landkreis Osnabrück) hat sich in der Nacht zu Montag ein tödlicher Unfall ereignet: Ein 30-jähriger Mann wollte nach Angaben der Polizei zu Fuß die Autobahn überqueren. Dabei sei er von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei starb er noch an der Unfallstelle. In dem Auto saßen ein Mann und seine drei Kinder. Sie standen unter Schock und mussten medizinisch betreut werden. Mehrere Fahrstreifen der A1 in Richtung Bremen wurden für die Unfallaufnahme vorübergehend gesperrt. Unklar blieb am Montagmorgen, wieso der 30-Jährige zu Fuß die Autobahn überqueren wollte.

