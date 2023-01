Stand: 25.01.2023 19:50 Uhr Mann rettet sich vor Angreifer in vorbeifahrenden Transporter

In Bippen (Landkreis Osnabrück) hat sich am Montag ein Mann vor einem Angreifer in einen vorbeifahrenden Transporter gerettet. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 31-Jährige hatte nach Angaben der Polizei einer Frau helfen wollen, die offenbar von ihrem Partner bedrängt wurde. Dieser soll den 31-Jährigen daraufhin beleidigt und getreten haben. Der Helfer habe deshalb einen vorbeifahrenden Transporter angehalten und sei eingestiegen. Bei geöffneter Fahrertür soll der Mann weiter auf ihn eingetreten haben. Der Fahrer des Wagens habe dann beschleunigt und den 31-Jährigen später wieder abgesetzt. Die Polizeiinspektion Osnabrück sucht nun nach dem Transporter-Fahrer. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0541) 327-2073 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.01.2023 | 06:30 Uhr