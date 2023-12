Stand: 17.12.2023 13:49 Uhr Mann in Osnabrücker Innenstadt durch Schuss schwer verletzt

In der Osnabrücker Innenstadt ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann durch einen Schuss schwer verletzt worden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft waren sich gegen 4 Uhr zwei Gruppen zufällig in der Fußgängerzone begegnet und in Streit geraten. Plötzlich habe eine Person eine Waffe gezogen und geschossen. Ein Mann wurde an der Hand verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Schütze und sein Begleiter seien auf der Flucht, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Warum genau die insgesamt fünf Männer in Streit gerieten, ist noch unklar. Sie sollen sich vor der Auseinandersetzung nicht gekannt haben.

VIDEO: Schuss in Osnabrücker Innenstadt - Mann schwer verletzt (1 Min)

