Mann in Hessen getötet: Festnahmen in Georgsmarienhütte Stand: 30.12.2021 09:40 Uhr In Georgsmarienhütte sind in der Nacht zwei Männer festgenommen worden. Beide werden laut Polizei verdächtigt, am Mittwochabend in Frankfurt (Hessen) einen 25-Jährigen Mann getötet zu haben.

Nach Angaben der Polizei Frankfurt handelt es sich bei einem Tatverdächtigen um einen 20-jährigen Mann aus dem Landkreis Osnabrück. Bei dem anderen Mann stehen die Personalien noch nicht fest, hieß es. Beide wurden in der Nacht zum Donnerstag von Einsatzkräfte im Stadtteil Holzhausen verhaftet, wie die Polizei Georgsmarienhütte mitteilte.

Zeugen erkannten Männer

Den Angaben der Ermittler zu Folge hatten Zeugen die beide Männer gesehen, als diese sich am Mittwochabend von dem mutmaßlichen Tatort auf einem Kleingartengelände in Frankfurt entfernten und in ein Auto mit Osnabrücker Kennzeichen einstiegen. Ermittlungen im Halterumfeld führten dann zur Festnahme, wie die Polizei mitteilte.

Opfer sprach Passanten an

Das Opfer war am Mittwochabend von einem Passanten auf einer Straße entdeckt worden. Laut Polizei wies der Mann eine blutende Wunde im Oberkörperbereich auf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort starb der 25-Jährige. Eine Blutspur führte die Ermittler zu dem nahegelegenen Kleingartengelände. Dort wurden den Angaben zufolge eine Schreckschusswaffe und ein Rucksack aufgefunden. Zur Tatwaffe machten die Ermittler keine Angaben.

