Stand: 22.01.2023 10:32 Uhr Mann beschmiert Polizeigebäude in Meppen mit Farbe

Die Polizei in Meppen ermittelt gegen einen 28-Jährigen. Der Mann war am Sonnabend dabei beobachtet worden, wie er das Dienstgebäude sowie das Zufahrtstor des örtlichen Polizeikommissariates mit Farbe beschmiert hat. Auch zwei Schilder einer angrenzenden Geschäftsstelle malte der Mann an. Die Hintergründe sind unklar. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.000 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.01.2023 | 10:00 Uhr