Stand: 15.02.2022 08:07 Uhr Mann bei Verkehrsunfall auf A30 lebensgefährlich verletzt

Der 52-Jährige war am Montagabend gegen 19 Uhr auf der Autobahn in Richtung Amsterdam unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr er auf einen ihm vorausfahrenden Lastwagen auf. Durch den Aufprall kam der Wagen des 52-Jährigen von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Schild. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die A30 war für die Aufräum- und Bergungsarbeiten bis etwa 23.40 Uhr gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 11.000 Euro.

