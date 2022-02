Stand: 28.02.2022 17:29 Uhr Mann bei Gasbrand verletzt: Offenbar technischer Defekt

Nach einem Unfall mit einer Gasflasche in Bad Rothenfelde hat die Polizei Osnabrück ihre Angaben am Montag korrigiert. Ein 74-Jähriger hatte am Sonnabend im Vorzelt seines Campingwagens einen Gasofen in Betrieb nehmen wollen. Mutmaßlich durch einen technischen Defekt entzündete sich ausströmendes Gas direkt an der Gasflasche. Zuvor hatte die Polizei eine falsche Bedienung als mögliche Ursache genannt. Der 74-Jährige brachte den Ofen und die brennende Gasflasche den Angaben zufolge ins Freie, wo er eine Löschdecke über den Ofen warf. Nachbarn eilten dem Mann laut Polizei zu Hilfe. Eine 49-jährige Frau wurde leicht verletzt, als sie das Feuer mit einem Pulverlöscher bekämpfte und dabei Brandgase und Löschpulver einatmete. Der 74-Jährige wurde mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus gebracht.

