Stand: 10.02.2019 18:43 Uhr

Mann bei Explosion lebensgefährlich verletzt

In Freren im Emsland ist am Sonntagnachmittag ein Mann bei einer Gasexplosion auf einem Campingplatz lebensgefährlich verletzt worden. Der 46-Jährige war durch die Wucht der Detonation aus einer Holzhütte geschleudert worden, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der dort wohnt, hatte einen mit Gas betriebenen Ofen. Seine Schwester, die zu Besuch war, bemerkte Gasgeruch. Beide lüfteten, die Schwester verließ danach die Hütte. Kurz darauf kam zu der Explosion. Die Schwester des Opfers blieb unverletzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

46-Jähriger nach Explosion schwer verletzt NDR 1 Niedersachsen - Aktuell - 10.02.2019 18:45 Uhr In Freren ist es auf einem Campingplatz am Nachmittag zu einer heftigen Gasexplosion gekommen. Ein 46-Jähriger ist lebensgefährlich verletzt und ein Holzhaus völlig zerstört worden.







Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.02.2019 | 06:30 Uhr