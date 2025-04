Stand: 01.04.2025 10:39 Uhr Mann bedroht Supermarkt-Mitarbeiter mit Messer und flüchtet

Am Donnerstag hat ein bislang unbekannter Mann einen Mitarbeiter eines Supermarkts in Osnabrück mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter in dem Supermarkt Waren gestohlen. Der Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl demnach und sprach den Mann an. Dieser habe daraufhin ein Messer gezogen, so die Polizei. Anschließend sei er mit einem Fahrrad über die Bohmter Straße stadtauswärts geflüchtet. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0541) 327 -3203 oder -2115 zu melden.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben:

1,75 bis 1,8 Meter groß

circa 40 Jahre alt

Drei-Tage-Bart

orangene Warnweste

weißer Fahrradhelm

bräunliche Jacke/Hemd

dunkle Hose

dunklerer Teint

Fahrrad mit Korb auf dem Gepäckträger mit einer schwarzen Tasche von Rewe

