Stand: 16.12.2022 13:17 Uhr Mann auf Grünstreifen gestorben - Polizei bittet um Hinweise

In Kluse im Emsland hat ein Passant am Freitag eine leblose Person entdeckt. Der Mann starb kurz darauf trotz Reanimation. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise zur Identität des Toten. Der Mann wurde unter einem Fahrrad liegend auf dem Grünstreifen zwischen der B70 und dem Radweg in Höhe der Straße Hunfeldsweg aufgefunden. Der etwa 1,85 Meter große und etwa 100 Kilogramm schwere Mann war zwischen 50 und 60 Jahre alt. Er trug einen grauen Drei-Tage-Bart, eine braune Mütze, auf dem rechten Oberarm befindet sich eine Spinnen-Tätowierung. Bei dem aufgefundenen Fahrrad handelt es sich um ein blau-silbernes Kinderrad des Herstellers "Trekking Star". Wer Hinweise auf die Identität der Person geben kann, melde sich bei der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer (04961) 9260.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.12.2022 | 14:30 Uhr