Manipulierte Kassen: Brüder müssen ins Gefängnis

Zwei Brüder, die Kassensysteme für Restaurants mit einer Manipulationssoftware entwickelt und vertrieben haben, sind am Donnerstag in Osnabrück zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der 59-jährige Angeklagte die Software entwickelt hatte, mit deren Hilfe Restaurantbetreiber ihre Tagesumsätze manipulieren konnten. Einnahmen tauchten dann nicht mehr in der Kasse auf und mussten deshalb auch nicht versteuert werden. Er muss nun für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis und zudem rund 680.000 Euro zahlen - diesen Betrag soll er mit dem Vertrieb des Kassensystems erwirtschaftet haben. Sein 57 Jahre alter Bruder, der die Kassen vertrieben hat, wurde zu einer Haftstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt. Beide wurden wegen gewerbsmäßiger Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Fälschung technischer Aufzeichnungen verurteilt.

Sechs Millionen Euro Schaden wegen acht Kassen

Das Kassensystem wurde nach Angaben des Gerichts an Restaurantbetreiber in Osnabrück, Neuenhaus, Meppen, Papenburg, Cloppenburg, Lohne (Oldenburg), Wardenburg, Wilhelmshaven und Adendorf geliefert. Allein in diesen acht Fällen aus Niedersachsen wurden nach Auffassung des Gerichts zwischen 2012 und 18 Steuern in Höhe von rund sechs Millionen Euro hinterzogen. Insgesamt gehörten laut Gericht 1.200 Restaurants in Deutschland und 2.600 in Europa zu den Kunden der Brüder. Allein in Deutschland könnte dies der Kammer zufolge einen Steuerschaden von bis zu einer Milliarde Euro verursacht haben. Vor dem Landgericht Osnabrück ging es allerdings lediglich um die acht nachgewiesenen Fälle.

Finanzamt wundert sich über geringe Umsätze

Dem Finanzamt in Oldenburg waren im Frühjahr 2018 verdächtig geringe Umsätze in einigen Restaurants aufgefallen, sagte ein Sprecher des Landgerichts NDR.de. Nachfragen bei anderen Finanzämtern hätten ergeben, dass bei vielen Gastronomiebetrieben mit ähnlich auffällig niedrigen Einnahmen das gleiche Kassensystem verwendet wurde. Daraufhin seien Ermittlungen aufgenommen worden, im Sommer 2018 erfolgte dann die Festnahme des Brüderpaars.

Älterer Bruder hat Software selbst entwickelt

Dem 59-Jährigen bescheinigte der Vorsitzende Richter ein hohes Maß an krimineller Energie. Dies zeige sich in der hohen Professionalität des Vorgehens. Im Laufe des Prozesses hatte der Angeklagte ausgesagt, sich das Programmieren selbst beigebracht zu haben. Die Manipulationssoftware habe er selbst entwickelt und stetig optimiert. Er sei Geschäftsführer des in Gelsenkirchen ansässigen Unternehmens gewesen, das die Kassensysteme vertrieben hat und habe es selbst aufgebaut. Der mitangeklagte Bruder war nach Auffassung des Gerichts erst seit 2016 am Vertrieb des Kassensystems und an der Kundenbetreuung bei technischen Problemen beteiligt. Wegen des kürzeren Tatzeitraums und weil er nicht so eine zentrale Rolle im Unternehmen spielte wie sein Bruder, verurteilte die Kammer ihn zu einer geringeren Gefängnisstrafe.

59-Jähriger erklärt Ermittlern die Software

Laut Gericht hat der 59-Jährige den Ermittlern erklärt, wie das Kassensystem funktionierte. Zudem habe er darauf hingewiesen, wie sich Umsatzmanipulationen in den Restaurants trotz des Programms teilweise noch nachweisen ließen. Dadurch erst hätten die Steuerfahndung und die Staatsanwaltschaft die Taten in den einzelnen Restaurants feststellen können. Vor Gericht hatte zudem eine Restaurantbetreiberin eingeräumt, mithilfe des Kassensystems die Umsätze manipuliert zu haben. In seinem Urteil forderte der Vorsitzende Richter den Gesetzgeber auf, einheitliche und geschlossene Kassensysteme zu schaffen, die Manipulationen stärker als bisher erschweren sollen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Angeklagten und die Staatsanwaltschaft können noch Revision einlegen.

