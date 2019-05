Stand: 07.05.2019 15:33 Uhr

"Magnus" ist die jüngste Osnabrücker Spürnase

Er ist mit süßen neun Wochen wohl der jüngste Mitarbeiter der Osnabrücker Polizei - und wohl der einzige, der über die Computertastatur spazieren und in den Tischkalender beißen darf, ohne dass sich die Kollegen aufregen: Rottweiler-Welpe "Magnus" hat am Freitag seine Ausbildung zum Diensthund begonnen und ist damit der kleinste Neuzugang der Diensthundeführergruppe Osnabrück, zu der insgesamt 14 tierische Spürnasen gehören.

Absolut jüngster Osnabrücker Diensthund

Dass "Magnus" seine Laufbahn schon mit einem Alter von nur neun Wochen beginnt, ist ein Novum und seinem Herrchen zu verdanken, das bereits einen Diensthund hat. "An weniger diensterfahrene Diensthundeführer werden Hunde erst ab einem Alter von einem Jahr übergeben", sagte eine Sprecherin NDR.de.

Lektion eins: Treppensteigen und Fahrstuhlfahren

Die ersten zaghaften Ausbildungsschritte beginnen für "Magnus" ab sofort - und zwar in alltäglichen Situationen. Der Mini-Rottweiler lernt zunächst einmal, über unterschiedliche Böden zu laufen, Treppen zu steigen und Fahrstuhl zu fahren. Welchen Job genau er später einmal bei der Polizei machen wird, ist noch offen. "Jeder Diensthund in der Polizei Niedersachsen absolviert zunächst die Ausbildung zum Schutzhund", erklärt die Sprecherin. Erst im Laufe der Zeit werde sich zeigen, in welchen Bereichen die Stärken des Hundes liegen. Dann entschiedet sich, wo "Magnus" seinen Dienst als echter Polizeihund versieht. Bis dahin will die Osnabrücker Polizei ihre Follower bei Facebook über "Magnus'" Entwicklung auf dem Laufenden halten.

