Stand: 23.08.2023 07:34 Uhr Machtmissbrauch in der Kirche - Neue Studie im Bistum Osnabrück

Die Universität Münster sucht für eine Studie Betroffene von sogenanntem geistlichem Missbrauch. Vor allem sind ehemalige Mitglieder der Organisation "Christusgemeinschaft" im Bistum Osnabrück aufgerufen, sich zu melden. Die Untersuchung wird unter anderem vom Bistum Osnabrück und den Thuiner Franziskanerinnen bezahlt. Die Forschenden sind aber unabhängig. Bei geistlichem Missbrauch geht es oft um den Missbrauch von Macht und häufig auch um den erzwungenen Abbruch von familiären Kontakten, was zum Teil traumatische Folgen haben kann. Mit Betroffenen, die sich melden, werde zunächst ein Telefonat geführt und dabei der Ort für ein Interview festgelegt. Es kann anonymisiert in die Studie einfließen. Die Untersuchung läuft drei Jahre und wurde maßgeblich vom mittlerweile zurückgetretenen Bischof Bode angestoßen. Die Ergebnisse der Studie sollen auch der Präventionsarbeit in den Bistümern zu Gute kommen.

