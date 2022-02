Stand: 14.02.2022 16:32 Uhr Lottospieler aus dem Emsland gewinnt 1,18 Millionen Euro

Ein Lottospieler oder eine Lottospielerin aus Niedersachsen hat einen Millionenbetrag gewonnen. Auf dem Spielschein stimmten alle sieben Endziffern der Ziehung der Zusatzlotterie "Spiel 77" überein, wie Lotto Niedersachsen am Montag mitteilte. Demnach traf die Spielerin oder der Spieler als einzige Person bundesweit mit den Gewinnzahlen die Gewinnklasse 1 und erhält nun 1.177.777 Euro. Die Person hatte den Spielschein am Sonnabend kurz vor der Ziehung in einer Annahmestelle im Landkreis Emsland abgegeben.

