Stand: 05.11.2024 13:24 Uhr Lotto: Knapp 1,2 Millionen für Gewinner aus Landkreis Osnabrück

Sechs Richtige im Lotto und damit knapp 1,2 Millionen Euro: Dieser Traum ging bei der Ziehung vergangengen Samstag für einen Gewinner aus dem Landkreis Osnabrück in Erfüllung. Das teilte die Lotto Niedersachsen GmbH mit. Der niedersächsische Neu-Millionär nahm demnach im Abonnement an der Ziehung teil. Die Ausschüttung in der Gewinnklasse 2 teilt sich der Gewinner mit zwei weiteren Spielteilnehmern aus Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt, die die gleichen Zahlen getippt hatten. Allen dreien fehlte lediglich die korrekte Superzahl, um den Jackpot zu knacken.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min