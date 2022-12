Stand: 13.12.2022 07:52 Uhr Lorup: Schweinestall durch Feuer komplett zerstört

In Lorup (Landkreis Emsland) ist am Dienstagmorgen ein Feuer in einem Schweinestall ausgebrochen. Laut Polizei sind mindestens 70 Tiere gestorben. Insgesamt sollen 230 Schweine im Stall gewesen sein. Das Gebäude wurde durch das Feuer komplett zerstört. Der Schaden wird derzeit auf 300.000 Euro geschätzt. Die Ursache ist noch unklar.

