Lohne erwartet Königin Silvia von Schweden

Königlichen Besuch erwartet morgen die Stadt Lohne im Landkreis Vechta. Silvia von Schweden wird dort das Pflegeheim St. Anna-Stift besuchen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Monarchin übergibt dort den "Queen Silvia Nursing Award". Die 75-Jährige will außerdem Bewohner des Heims treffen, die im nach ihr benannten Wohnbereich "Silvia" leben.

Schwedische Königin besucht Pflegeeinrichtung







Mehr Lebensqualität für Pflegebedürftige

Die Betreiber der Einrichtung setzen in der Pflegeeinrichtung auf das Konzept der schwedischen Stitung "Silviahemmet", die 1996 von der schwedischen Königin ins Leben gerufen wurde. Auslöser war die Demenzerkrankung der Mutter der Königin. Menschen mit Demenz sollen so eine bestmögliche Lebensqualität erfahren, sagen die Betreiber der Einrichtung. Auch die Angehörigen der Pflegebedürftigen werden in das Konzept eingebunden.

Auszeichnung will Bedingungen in der Pflege verbessern

Der mit 6.000 Euro dotierte Förderpreis "Queen Silvia Nursing Award" wird für herausragende Ideen von Pflegeschülern vergeben - seit 2017 auch in Deutschland. Ins Leben gerufen wurde er 2013 anlässlich des 70. Geburtstags der Königin. Nach Angaben der Organisatoren soll die Auszeichnung dazu beitragen, die Bedingungen in der Pflege langfristig zu verbessern. Der Preis solle junge Pflegekräfte dazu bewegen, sich aktiv in die Diskussion um bessere Pflege einzumischen.

