Stand: 22.08.2021 10:25 Uhr Lohne: Nordwestbahn kollidiert mit Europalette

Ein Zug der Nordwestbahn ist am Samstagabend mit einer auf die Gleise gestellten Europalette kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, hatten Unbekannte diese offenbar in der Nähe eines Bahnübergangs in Lohne (Landkreis Vechta) abgestellt. Der Zugführer und die rund 40 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Strecke zwischen Lohne und Vechta musste vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04442) 80 84 60 bei der Polizei zu melden.

