Lohne: Kleintransporter geht auf A1 in Flammen auf

Auf der Autobahn 1 ist am Sonntagnachmittag in Höhe von Lohne (Landkreis Vechta) ein Mercedes Sprinter vollständig ausgebrannt. Laut einer Polizeisprecherin hatte die 58-jährige Fahrerin bemerkt, dass schwarzer Rauch aus dem Motorraum des Fahrzeugs kam. Daraufhin hielt sie an und stieg mit zwei weiteren Insassen und drei Hunden aus. Kurz darauf ging der Kleintransporter in Flammen auf. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Während der Löscharbeiten musste die A1 voll gesperrt werden.

23.11.2020