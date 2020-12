Stand: 16.12.2020 20:50 Uhr Lohne: 30 Corona-Infektionen in Schlachtbetrieb

In zwei niedersächsischen Fleischbetrieben sind erneut Corona-Infektionen unter Mitarbeitenden festgestellt worden. Wie der Landkreis Vechta mitteilte, wurden in einer Schlachterei in Lohne 30 Beschäftigte positiv auf das Coronavirus getestet. Die infizierten Personen sowie enge Kontaktpersonen sind bereits in Quarantäne geschickt worden. Die Firma werde den Betrieb der Zerlegung vorsorglich vorübergehend schließen, sagte eine Kreissprecherin. Bereits zuvor waren in Emstek im Nachbarlandkreis Cloppenburg seit Montag acht positive Corona-Fälle von Beschäftigten in einem Schlacht- und Zerlegebetrieb entdeckt worden.

