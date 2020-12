Lockdown: Ausgangssperre in der Grafschaft Bentheim Stand: 23.12.2020 21:01 Uhr Seit Mittwochabend gilt in der Grafschaft Bentheim eine Ausgangssperre. Betroffen sind rund 140.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Die Bewohner im Landkreis dürfen ihre Wohnungen, Häuser und Grundstücke zwischen 21 und 5 Uhr nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Hannover ist es landesweit das erste Mal, dass eine Kommune in Niedersachsen mit einer derartigen Maßnahme reagiert, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Die neue Regel in der Grafschaft Bentheim gilt vorerst bis zum 12. Januar.

Landrat Fietzek: "Wir haben weitere Maßnahmen im Köcher" Laut Uwe Fietzek drohen in der Grafschaft Bentheim weitere Konsequenzen, falls die Ausgangsbeschränkung nicht wirken.

Gassi gehen ist erlaubt

Eine Ausnahme gibt es nur für den Heiligabend. An diesem Tag beginnt die Ausgangssperre erst um 22 Uhr. Auch ausgenommen von der Sperre werden Wege, die aus beruflichen oder ärztlich notwendigen Gründen unvermeidbar sind. Gassi gehen von Einzelpersonen mit dem Hund sei ebenfalls weiter möglich, hieß es.

Landrat sieht keinen anderen Weg

In der Grafschaft Bentheim gab es am Mittwoch einen Wert von 216,5 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche. An schärferen Maßnahmen führe bei einem Inzidenzwert von über 200 kein Weg vorbei, sagte Landrat Uwe Fietzek (parteilos). Eine solche Maßnahme sei bereits in zahlreichen Kreisen in anderen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen und Bayern umgesetzt worden, betonte er.

Gifhorn: Hohe Inzidenz, keine Ausgangssperre

In Niedersachsen bleibt Bentheim bislang aber eine Ausnahme - und das, obwohl auch andere Landkreise auf hohe Inzidenzwerte kommen. Der Landkreis Gifhorn zum Beispiel hatte zwischenzeitlich den landesweit höchsten Wert, auch wenn dieser mittlerweile wieder etwas gesunken ist und aktuell bei 175 liegt. Auf Ausgangssperren hatte man dort auch vorher schon verzichtet. Landrat Andreas Ebel (CDU) appelliert stattdessen an die Bürger, sich auch Weihnachten nur im allerengsten Kreis zu treffen.

Impfungen starten am 27. Dezember

Bei solchen Zahlen richten sich alle Augen auf den Start der Impfungen. Laut Landesregierung sind die 50 Impfzentren in Niedersachsen einsatzbereit. Mit dem Impfen begonnen werden soll am 27. Dezember - und zwar in den Landkreisen Osnabrück und Cloppenburg, weil hier die Inzidenzwerte entweder über Wochen sehr hoch lagen oder viele Senioren- und Pflegeheime von Corona-Ausbrüchen betroffen waren.

