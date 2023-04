Stand: 30.04.2023 12:19 Uhr Lkw von drei Autos beschädigt - kein Fahrer hält an

Ein am Fahrbahnrand in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) geparkter Lkw ist am Samstag von drei vorbeifahrenden Autos beschädigt worden. Die Fahrer kümmerten sich nach Angaben der Polizei nicht um die von ihnen verursachten Schäden und fuhren weiter. Die Polizei in Nordhorn sucht Zeugen der Vorfälle und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen. Der weiße Lkw der Marke Iveco, der an der Bentheimer Straße parkte, wurde demnach am Samstag zwischen 12 und 14 Uhr das erste Mal beschädigt, die beiden anderen Vorfälle passierten zwischen 14 und 19 Uhr.

