Stand: 25.10.2022 10:37 Uhr Lkw streift Radfahrer - Mann lebensgefährlich verletzt

Beim Vorbeifahren hat ein Lkw in Spelle (Emsland) einen Radfahrer angefahren und lebensgefährlich verletzt. Laut Polizei war der Lastwagen am Dienstagmorgen im Ortsteil Schapen unterwegs, als er den am rechten Fahrbahnrand radelnden Mann überholte. Wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs sei der Lkw wieder auf die rechte Fahrbahn eingeschert. Dabei sei der Radfahrer vom Außenspiegel des Lastwagens getroffen worden und gestürzt.

