Stand: 19.10.2024 18:32 Uhr Lkw mit Tomaten kippt über Leitplanke: B213 in Lingen wieder frei

Der Verkehr auf der B213 rollt seit dem frühen Samstagabend wieder. Laut Polizei seien die Bergungsmaßnahmen kurz vor 17 Uhr abgeschlossen und die Fahrbahn anschließend wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die B213 war nach einem Unfall am Samstagmorgen in Richtung Lohne zwischen der Anschlussstelle B70 und Schüttorfer Straße in beide Richtungen gesperrt worden. Ein mit Tomaten beladener Lastwagen war über die Leitplanke in die Böschung gekippt. Der 40-jährige Fahrer blieb nach Polizeiangaben unverletzt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Anderen Fahrzeuge seien nicht an dem Unfall beteiligt gewesen, sagte ein Polizeisprecher NDR Niedersachsen. Die anschließenden Aufräumarbeiten hatten sich über den gesamten Samstagnachmittag hingezogen. Autofahrer im Landkreis Emsland mussten mehr Zeit einplanen und Umwege fahren.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.10.2024 | 10:00 Uhr