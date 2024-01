Stand: 25.01.2024 14:46 Uhr Lkw mit Gefahrgut kippt auf A30 um - Autobahn gesperrt

Auf der A30 bei Ibbenbüren in Nordrhein-Westfalen, rund 30 Kilometer von Osnabrück entfernt, ist am Donnerstag ein Lkw umgekippt. Der Lastwagen legte sich quer über die Fahrbahn. Zwischen Ibbenbüren und Laggenbeck ist die A30 Richtung Osnabrück gesperrt. Der Verkehr staut sich. Die Bergung ist aufwendig: Die Polizei erwartet laut einer Sprecherin, dass die Fahrbahn erst in den Abendstunden freigegeben werden kann. Der 20-Tonner sei ins Schleudern geraten und umgestürzt, hieß es von der Polizei. Verletzt wurde demnach niemand. Der Lkw habe Gefahrgut transportiert - ausgelaufen sei aber nichts.

