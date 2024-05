Stand: 30.05.2024 15:24 Uhr Lkw kippt in Tunnel um - A33 nach Unfall gesperrt

Auf der A33 Bielefeld-Osnabrück ist am Donnerstag im Tunnel Dissen (Landkreis Osnabrück) ein Lkw-Anhänger umgekippt. Nach Angaben der Verkehrsmanagement-Zentrale ist die Autobahn in Richtung Osnabrück wegen der Aufräumarbeiten zwischen den Anschlussstellen Dissen-Süd und Dissen/Bad Rothenfelde gesperrt. Demnach dauert die Sperrung noch bis in den Abend an. Der Verkehr staute sich zwischenzeitlich auf mehrere Kilometer. Eine Umleitung führt über die U18. Bei dem Unfall ist nach Angaben der Polizei niemand verletzt worden.

