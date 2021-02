Stand: 02.02.2021 07:39 Uhr Lkw geht in Flammen auf: A31 bei Geeste gesperrt

Im Emsland ist heute Morgen auf der A31 ein Lkw in Brand geraten. Er fing laut Polizei zwischen den Anschlussstellen Geeste und Wiethmarschen im Bereich einer Baustelle Feuer. Ersten Erkenntnissen zufolge sei ein technischer Defekt die Ursache. Die Fahrbahn in Richtung Süden wurde für die am Morgen noch andauernden Lösch- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

Weitere Informationen Technische Probleme: Lkw brennt in Osnabrück aus Der LKW hatte mit Gasresten gefüllte Fässer geladen. Es kam zu einer leichten Explosion. Der Fahrer blieb unverletzt. (18.01.2021) mehr

