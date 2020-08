Stand: 07.08.2020 16:14 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lkw erfasst Pedelec-Fahrerin - 55-Jährige stirbt

Bei einem Verkehrsunfall ist in Lohne (Landkreis Oldenburg) eine Pedelec-Fahrerin ums Leben gekommen. Die 55-Jährige war am Freitagmorgen an einer Kreuzung von einem Lkw erfasst worden. Nach Polizeiangaben hatte der 30-jährige Lkw-Fahrer die auf einem Radweg fahrende Frau beim Rechtsabbiegen übersehen. Die Pedelec-Fahrerin starb noch an der Unfallstelle.

