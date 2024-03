Stand: 25.03.2024 07:28 Uhr Lkw durchbricht Mittelleitplanke auf der A30 bei Osnabrück

Bei einem Unfall auf der A30 bei Osnabrück sind am Sonntagabend drei Menschen leicht verletzt worden. Laut Polizei kam ein Lkw in Fahrtrichtung Hannover nach links von der Fahrbahn ab. Der Lastwagen habe die Trennelemente zwischen den beiden Fahrbahnen durchbrochen und dabei Metall- und Betontrümmerteile in den Gegenverkehr geschleudert, so die Polizei. Schließlich sei er mit einem weiteren Lkw sowie zwei Autos kollidiert. Dabei seien zwei Insassen und der Unfallverursacher leicht verletzt worden. Warum der 40-Tonner seine Spur verlassen hat, werde noch ermittelt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 25.03.2024 | 06:30 Uhr