Stand: 01.02.2022 09:22 Uhr Lkw bei Bramsche umgekippt - A1 wird heute voll gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall bei Bramsche muss die A1 in Richtung Bremen heute für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wird dies voraussichtlich in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zwischen Bramsche und Neuenkirchen-Vörden geschehen. Ein Lastwagen war am Morgen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Verkehr wird derzeit einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt und staut sich über eine Strecke von mehreren Kilometern. Für die Bergung des Lkw muss die Autobahn in Richtung Bremen nun komplett gesperrt werden.

