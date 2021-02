Lkw-Unfall auf A33: Schlachtabfälle kippen auf Fahrbahn Stand: 04.02.2021 14:00 Uhr Auf der A33 ist am Donnerstag ein mit mehreren Tonnen Schlachtabfällen beladener Lkw-Anhänger umgekippt. Die Fahrbahn Richtung Norden bleibt voraussichtlich bis in die Abendstunden gesperrt.

Der Lkw ist im Bereich einer Baustelle zwischen Hilter und Borgloh/Kloster Oesede gegen Betonbegrenzungen geraten, wie ein Sprecher der Polizei im Gespräch mit NDR.de sagte. In der Folge sei der Tank von der Zugmaschine aufgerissen und Kraftstoff auf die Fahrbahn geflossen. Durch den Aufprall löste sich zudem der Anhänger von der Zugmaschine, woraufhin dieser umkippte und die Schlachtabfälle auf die Autobahn fielen.

Bergung und Reinigung dauert mehrere Stunden

Der Lkw-Fahrer blieb nach Angaben des Polizei-Sprechers unverletzt. Weitere Fahrzeuge seien an dem Unfall nicht beteiligt gewesen. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Keine Angaben konnte die Polizei dazu machen, wie viel Diesel ausgetreten war und in welcher Menge sich Schlachtabfälle auf der Fahrbahn verteilt hatten. Wegen der aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleibt die A33 in Richtung Norden den Angaben zufolge voraussichtlich bis in die Abendstunden voll gesperrt.

