Stand: 27.04.2022 11:54 Uhr Lkw-Unfall auf A1 behindert Verkehr bei Neuenkirchen-Vörden

Auf der A1 hat es am Mittwochmorgen kurz vor der Ausfahrt Neuenkirchen-Vörden einen Auffahrunfall gegeben, an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Laut Polizei in Osnabrück fuhren zwei Lkw und ein Kleintransporter ineinander. Der Transporter soll mit Schweinen beladen gewesen sein. Angaben über Verletzte gibt es nicht. Die A1 musste in Fahrtrichtung Bremen wegen der Bergungs- und Aufräumarbeitenzeitweise voll gesperrt werden.

