Stand: 24.04.2023 10:09 Uhr Lkw-Unfall: A1 bei Osnabrück bis zum Nachmittag gesperrt

Nach einem Lkw-Unfall ist die A1 bei Osnabrück in Richtung Münster (NRW) voraussichtlich bis zum Nachmittag gesperrt. Nach ersten Angaben der Polizei ist bei dem Unfall zwischen Osnabrück-Nord und Osnabrück-Hafen ein Lastwagen umgekippt und hat Teile seiner Ladung, darunter mehrere Tonnen Möbelholz und Parkett, verloren. Der Lkw-Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalls kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Autofahrenden wird dringend empfohlen, nicht über die B68 durch Osnabrück auszuweichen. Diese Strecke sei völlig überlastet, hieß es am Vormittag. Stattdessen sollen sie eine Umleitung über Wallenhorst, die B68, Hollage, Halen und Wersen genutzt werden.

