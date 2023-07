Lkw-Auflieger brennt: A30 bei Melle in beide Richtungen gesperrt Stand: 11.07.2023 09:51 Uhr Ein Sattelauflieger ist heute morgen auf der A30 im Landkreis Osnabrück in Brand geraten. Die Autobahn zwischen Gesmold und Melle-Ost ist in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Die Polizei erwartet massive Verkehrsbeeinträchtigungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Ursache des Feuers sei vermutlich ein Reifenplatzer. Funkenflug habe den Auflieger nahe Melle-West in Flammen aufgehen lassen. Beladen sei der Anhänger mit Papptellern. Die Zugmaschine konnte abgekoppelt werden. Menschen wurden nach ersten Informationen nicht verletzt.

Stau: A30 bleibt wohl länger gesperrt

Der Verkehr in Richtung Niederlande wird laut Polizei an der Anschlussstelle Riemsloh abgeleitet, der in Richtung Hannover an der Anschlussstelle Gesmold. Am Morgen staute sich der Verkehr bereits in beide Richtungen. Lkw sollen das Gebiet umfahren. Die A30 bleibt wegen der Aufräumarbeiten voraussichtlich noch länger gesperrt.

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 11.07.2023 | 08:30 Uhr