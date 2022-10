Meppen: Busfahrer stirbt - Bus drohte Hang hinabzustürzen Stand: 04.10.2022 11:17 Uhr In Meppen ist ein Busfahrer am Dienstagmorgen vermutlich in Folge eines medizinischen Notfalls ums Leben gekommen. Der Linienbus kam von der Straße ab und drohte zunächst, einen Hang hinabzustürzen.

Der 67-Jährige Fahrer starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Passagiere waren laut den Angaben nicht in dem Fahrzeug im Landkreis Emsland. Der Linienbus hatte an der Kreuzung der Bundesstraßen 402 und 70 die Leitplanke durchbrochen und war auf die Seite gekippt. Die Einsatzkräfte sicherten das Fahrzeug ab, damit es nicht den Hang hinabstürzte.

Vollsperrung auf der B402

Für die Bergungsarbeiten wurde ein Kran angefordert. Der Unfallort wurde weiträumig abgesperrt; die B402 in beide Richtungen voll gesperrt.

04.10.2022