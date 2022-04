Stand: 26.04.2022 09:08 Uhr Lingen will Partnerschaft mit ukrainischer Stadt Lanivtsi

Die Stadt Lingen will ihre langjährige Freundschaft mit der westukrainischen Stadt Lanivtsi mit einer Partnerschaft offiziell besiegeln. Über einen entsprechenden Vorschlag von Oberbürgermeister Dieter Krone (parteilos) soll der Rat der Stadt abstimmen. Seit Anfang der 1990er Jahre gibt es in Lingen einen Kreis von Menschen, die regelmäßig Spenden in die Westukraine bringen, die "Ukrainefahrer". Der Kontakt entstand über ehemalige Zwangsarbeiter, die im Zweiten Weltkrieg im Ausbesserungswerk der Reichsbahn in Lingen arbeiten mussten. Durch die offizielle Städtepartnerschaft zwischen Lingen und Lanivtsi soll der engen Verbindung Ausdruck verliehen und ein Friedenssignal gesendet werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 26.04.2022 | 09:30 Uhr