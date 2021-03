Stand: 04.03.2021 11:39 Uhr Lingen: Wem gehört dieser Schmuck?

In einem Waldstück hinter den Stadtwerken in Lingen (Landkreis Emsland) haben Passanten diverse Schmuckstücke gefunden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um Diebesgut handelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Schmuck teilweise vergraben und wurde bereits Ende Februar gefunden. Bislang konnte der Besitzer oder die Besitzerin noch nicht gefunden werden. Hinweise nimmt die Dienststelle in Lingen unter der Telefonnummer (0591) 870 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.03.2021 | 13:30 Uhr