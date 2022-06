Stand: 23.06.2022 10:59 Uhr Lingen: Umstrittenes Krematorium eröffnet

In Lingen (Landkreis Emsland) ist am Donnerstag ein umstrittenes Krematorium eröffnet worden. Bis zum Bau hat es fast zehn Jahre gedauert, weil Anwohner protestiert haben. Landwirte hatten befürchtet, dass das Krematorium sie einschränken würde - auch weil Gerüche aus ihren Ställen die Trauergäste stören könnten. Die Stadt hofft, dass der Betrieb des Krematoriums die Vorbehalte ausräumen wird. In Lingen werden mittlerweile mehr als die Hälfte der Toten in Urnen beigesetzt.

