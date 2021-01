Stand: 04.01.2021 10:57 Uhr Lingen: Rollerfahrer fährt gegen parkendes Auto

Bei einem Unfall in Lingen (Landkreis Emsland) ist am Sonntagabend ein 22-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatte der junge Mann einen am Straßenrand geparkten Pkw übersehen. Nach dem Zusammenstoß wurde er ins Krankenhaus eingeliefert.

