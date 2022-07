Stand: 20.07.2022 12:02 Uhr Lingen: Relikte aus Bronze- und Eisenzeit vermutet

In Lingen könnten bald weitere ärchäologische Funde an die Oberfläche kommen: Stichproben deuten darauf hin, dass sich auf einer Fläche am Rande der Stadt Gräber und Siedlungen aus der Bronze- und Eisenzeit befinden könnten. Das teilte die Stadt Lingen mit. Sie will deshalb acht Hektar Bauland archäologisch untersuchen lassen, voraussichtlich ab Ende Juli. Ähnliche Anlagen seien bereits 2017 auf einer angrenzenden Fläche ausgegraben worden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.07.2022 | 15:00 Uhr