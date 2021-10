Stand: 05.10.2021 07:27 Uhr Lingen: Pflegekräfte protestieren gegen Arbeitsbedingungen

Pflegekräfte der Hedon Klinik in Lingen wollen am Dienstag gegen ihre Arbeitsbedingungen protestieren. Auf den vier Akut-Stationen arbeiten sie nach Angaben der Gewerkschaft ver.di seit Wochen am Limit. Auch im regulären Reha-Bereich sehe es nicht viel anders aus. Ver.di unterstützt die Pflegekräfte bei einer Kundgebung auf dem Klinik-Gelände, zu der auch die Geschäfts-Leitung eingeladen sei. Die Situation sei so prekär, dass sich die Pflegekräfte mittlerweile um doppelt so viele Patienten kümmern müssen wie gesetzlich vorgesehen, so ein Ver.di-Sprecher.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 05.10.2021 | 07:30 Uhr