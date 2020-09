Stand: 03.09.2020 06:50 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Lingen: Millionenschaden nach Brand in Baumarkt

Beim Brand eines Baumarktes in Lingen im Landkreis Emsland ist ein Schaden von rund einer Million Euro entstanden. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen Nach Angaben der Polizei war das Feuer im Lingener Ortsteil Darme in der Nacht aus zunächst ungeklärter Ursache in einem Matratzengeschäft ausgebrochen. Das Gebäude, in dem sich auch der Baumarkt befand, brannte komplett nieder. Verletzt wurde niemand.

