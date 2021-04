Stand: 18.04.2021 13:36 Uhr Lingen: Kleinflugzeug abgestürzt

In Lingen (Landkreis Emsland) ist am Sonntagmittag ein Kleinflugzeug abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, beobachteten mehrere Zeugen gegen 12 Uhr den Absturz. Die Ursache ist noch völlig unklar. Ebenfalls ungeklärt ist, wie viele Insassen sich an Bord des Flugzeugs befanden und was mit ihnen passiert ist. Der Einsatz dauert an.

