Stand: 01.09.2022 14:35 Uhr Lingen: Geldstrafen für Abrechnungsbetrug mit Corona-Tests

Zwei Betreiber eines Corona-Testzentrums in Lingen (Landkreis Emsland) müssen Geldstrafen zahlen, weil sie Tests abgerechnet haben, die gar nicht gemacht wurden. Das hat das Amtsgericht Lingen am Donnerstag entschieden. Das Gericht erließ Strafbefehle über jeweils 90 Tagessätze. Demnach muss einer der Angeklagten 8.100 Euro, der andere 12.600 Euro zahlen. Das Gericht beließ es bei Geldstrafen, weil die 42 und 32 Jahre alten Betreiber des Testzentrums sich selbst angezeigt hatten und den Schaden von gut 60.000 Euro inzwischen beglichen haben. Das teilte eine Gerichtssprecherin auf Anfrage des NDR in Niedersachsen mit.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.09.2022 | 14:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus