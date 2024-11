Lingen: Falschfahrer verursacht tödlichen Unfall auf der A31 Stand: 12.11.2024 09:09 Uhr Am Montagabend ist ein Falschfahrer auf der A31 bei Lingen (Landkreis Emsland) bei einem Unfall gestorben. Ein weiterer Mann verletzte sich schwer. Die Autobahn war stundenlang gesperrt.

Der 74 Jahre alte Falschfahrer kam bei dem Zusammenprall mit dem Kleintransporter eines 60-Jährigen ums Leben. Laut Polizei wollte der 60-Jährige überholen. Dabei stieß er frontal mit dem Wagen des Falschfahrers zusammen. Der 60-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei mit.

A31 bis zum frühen Morgen gesperrt

Der Unfallverursacher wurde ebenfalls in seinem Auto eingeklemmt. Er starb noch vor Ort. Im Verkehrsfunk wurde zuvor vor einem entgegenkommenden Fahrzeug auf der A31 zwischen Wietmarschen und Emsbüren gewarnt. Wegen des Unfalls und der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Süden für mehrere Stunden bis etwa 4 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt.

