Stand: 22.08.2024 09:27 Uhr Fußgänger in Lingen von Auto erfasst und tödlich verletzt

In Lingen im Landkreis Emsland ist am Mittwoch ein 65-Jähriger beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am späten Nachmittag mitteilte, war der Mann mit einer Schubkarre von einem Trampelpfad gekommen. Ein 33 Jahre alter Autofahrer habe sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen können. Der 65-Jährige starb laut Polizei in einer Klinik.

VIDEO: Lingen: Fußgänger wird von Auto erfasst und stirbt (1 Min)

