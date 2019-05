Stand: 27.05.2019 09:45 Uhr

Lingen: Friedhof mit insektenfreundlichen Gräbern

Mit einem Modellprojekt werben Friedhofsgärtner in Lingen (Landkreis Emsland) für besonders ökologische Grabflächen. Fünf Mustergrabstätten und eine Wildblumenwiese sollen zeigen, dass Gräber mit nur wenig Aufwand insektenfreundlich gestaltet werden können. "Der Gedanke war, Mustergräber mit einer Bepflanzung anzulegen, die gut aussehen und auch einigermaßen leicht zu pflegen sind und vor allem insektenfreundlich sind", sagte Initiator Holger Berentzen von der Pfarreiengemeinschaft Lingen-Süd.

Videos 01:31 NDR//Aktuell Blühstreifen: Zuhause für Bienen und Insekten NDR//Aktuell Insekten benötigen mehr Lebensraum - sonst geht das Artensterben weiter. Blühstreifen mit Wildblumen und Kräutern können Insekten, Vögeln und Wild Nahrung und Schutz bieten. Video (01:31 min)

Weitere Versuchsbeete in Niedersachsen

Nach Angaben der Nordwestdeutschen Treuhandstelle für Dauergrabpflege gibt es in Niedersachsen bereits diverse Maßnahmen zur Gestaltung von bienen- und insektenfreundlichen Friedhöfen. In Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer laufe ein Versuch, im jahreszeitlichen Verlauf wechselnde Grabbepflanzung so insektenfreundlich wie möglich anzulegen, sagte ein Sprecher. Es gehe darum, die Pflanzen so zusammenzustellen, dass sie gut beim Wachstum miteinander harmonieren oder dass sie von den Boden- und Lichtbedingungen her gut miteinander klarkommen. Weitere Versuchsbeete seien im Park der Gärten in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) und in der Versuchsanstalt für Gartenbau Ahlem in Hannover gepflanzt worden.

Weitere Informationen Was tun gegen das Insektensterben? Die Zahl der Insekten ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen. Der heutige Weltbienentag macht darauf aufmerksam und will den Blick auch auf Wildbienen lenken. (20.05.2019) mehr Landwirte werben in Niedersachsen für Blühstreifen Mit einem Aktionstag wollen Niedersachsens Landwirte für Blühstreifen werben. Das Landvolk appelliert, dass jeder im Garten und auf dem Balkon etwas für Insekten tun könne. (17.05.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.05.2019 | 06:00 Uhr